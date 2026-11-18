Появились подробности аварии и фото с места происшествия на станции Ладва

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Дорожная полиция Карелии сообщила подробности столкновения автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Прионежском районе.

ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 13:20 на железнодорожном переезде у поселка Ладва-Ветка.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 71-летний водитель фургона Mercedes, в нарушение сигнала семафора выехал на ж/д переезд. Сигнала приближающего поезда он не слышал. В результате поезд столкнулся с фургоном.

Image Фото: Госавтоинспекция Карелии

Поезд повреждений не получил и продолжил движение. Девушке-пассажиру иномарки оказали медицинскую помощь на месте.

Госавтоинспекция Прионежского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее о происшествии на железнодорожном переезде на станции Ладва сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.