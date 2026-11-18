Визовые центры Словении в России прекратили принимать у россиян заявления на шенген для туристических поездок

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Заявления российских путешественников на шенген с целью туризма на этой неделе перестали принимать визовые центры Словении. Порядок предоставления виз в Словению ужесточили с 16 ноября, сообщает РБК со ссылкой на визового оператора VFS Global.

Россияне могут подать документы на визу только для посещения членов семьи, являющихся гражданами ЕС, бизнес-визитов, участия в конференциях, а также для работы сфере международных перевозок.

Для граждан остается возможность получения национальной визы категории D для воссоединения семьи с гражданами ЕС.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что Финляндия ужесточила визовую политику, а Эстония собралась закрыть границу.