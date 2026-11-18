Суд в Беломорске вынес приговор по уголовному делу о хищениях в магазине

Фото: «Петрозаводск говорит»

Житель Карелии, ранее подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение, весной и летом этого года вновь пошел на преступление. Подробности сообщили в паблике Беломорского районного суда.

По данным источника, мужчина, находясь под «градусами», в первом случае тайно похитил из магазина алкогольную продукцию на сумму почти 1380 рублей, во второй раз — алкоголь и шоколад на стоимость более 2,8 тысячи рублей.

Суд признал мужчину виновным в мелком хищении и краже и назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.