В Беломорске случайная ссора в кафе привела к уголовному делу

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Между двумя незнакомыми между собой жительницами Беломорска произошел спонтанный конфликт, который закончился для одной из них встречей с врачами, для другой – уголовным делом.

По данным МВД по РК, 22-летней подозреваемой не понравилась, что вторая женщина несколько раз выключила свет в уборной. И она решила проучить обидчицу: схватила стеклянную бутылку с барной стойки и ударила оппонентку в область лица. Та получила рассечение, пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам. Впоследствии характер травмы был квалифицирован как легкий вред здоровью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.