Филя и Каркуша из передачи «Спокойной ночи, малыши!» подбодрили маленьких пациентов Детской республиканской больницы

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Герои телепередачи, на которой выросли многие россияне, побывали в Карелии. Маленьких пациентов Детской республиканской больницы навестили герои программы «Спокойной ночи, малыши!», лиса Алиса и кот Базилио из сказки «Буратино», робот Айтиша.

От больничных будней маленьких пациентов отвлекли играми, а также спектаклем, в котором сами дети могли стать участниками действа. Заодно детям рассказали и об обмане дистанционных аферистов.

Вместе с Филей, Каркушей и Айтишей маленькие пациенты разбирались в непростых ситуациях, отвечали на вопросы и помогали героям находить правильные решения. Через игру дети узнавали, как соблюдать правила финансовой безопасности и быть внимательнее к возможным уловкам мошенников, рассказали в региональном Минздраве.

После спектакля дети могли пообщаться с любимыми персонажами с телеэкрана и сфотографироваться на память.