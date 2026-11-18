Москвич выиграл 29 миллионов рублей в национальной лотерее

Фото "Петрозаводск говорит"

Житель Москвы сорвал джекпот в лотерее после того, как прочитал роман Достоевского «Игрок». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, юрист из столицы вдохновился произведением великого писателя и решил испытать удачу. В итоге он выиграл более 29 миллионов рублей. Москвич рассказал, что не полагался на какие-то знаки при выборе чисел, а определил их случайным образом.

Победитель поведал, что намерен сохранить большую часть выигрыша, чтобы распорядиться деньгами в дальнейшем. Часть денег мужчина хочет направить на благотворительность.

Ранее сообщалось о том, что ректор ПетрГУ зарабатывает в месяц почти полмиллиона рублей.