Цирковым животным дано добро на поездку в Северную столицу

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Россельхознадзор согласовал маршрут перевозки гастролирующих цирковых животных из Карелии в Санкт-Петербург.

Цирковые животные – три собаки, два енота, дикобраз, питон, рысь и удав поедут из Сегежи в Северную столицу на гастроли. Маршрут пройдет без остановок – до прибытия в конечный пункт следования.

Как отметили в ведомстве, с начала года управление Россельхознадзора рассмотрело 470 заявлений о согласовании маршрутов перевозки животных из Карелии – обращались организации, индивидуальные предприниматели и граждане.

Для согласования маршрута обращаются животноводческие предприятия республики при перевозке крупного рогатого скота, рыбоводные хозяйства – для транспортировки радужной форели и атлантического лосося, а также физические лица – владельцы собак и кошек – для участия в выставках.