Справиться с нехваткой света организму помогут лампы полного спектра белого цвета

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Осень и зима – время тотальной нехватки солнечного света. Его отсутствие не только сбивает циркадные ритмы, но и бьет по самочувствию – начинаются скачки настроения, нарастают усталость и тревожность, захлестывает нежелание что-либо делать. Справиться с сумраком и его последствиями поможет светотерапия.

В первые полчаса после пробуждения очень важно поймать свет, отметил врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с kp.ru.

По словам специалиста, можно использовать лампы с яркостью 10 000 люкс. Они обладают полным спектром белого света, который максимально приближен к солнечному.

Лампу рекомендуется размещать на расстоянии 30-60 см от лица, чуть сбоку. Длится такая процедура должна полчаса каждое утро, а курс светотерапии обычно начинают осенью и продолжают до весны.