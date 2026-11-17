В российских поездах появятся полки длиной около 190 сантиметров

Фото: Петрозаводск говорит

Проезд в российских поездах станет комфортнее – пообещали пассажирам. РЖД удлиняет и расширяет полки. Они станут шире и длиннее стандартных. О строительстве плацкартного вагона с более просторными полками рассказал заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников, как пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Колесникова, сборку первого такого вагона на Тверском вагоностроительном заводе планируется завершить до конца текущего года.

Спальные места в новых плацкартных вагонах станут длиннее на 10–14 сантиметров и шире на 3 сантиметра по сравнению с действующими стандартами.

«Все полки в новом плацкартном вагоне станут просторнее: поперечные увеличатся в длину на 14 сантиметров - до 189,1 сантиметра и на 3 сантиметра в ширину – до 62,7 сантиметра, а боковые – на 10 и 4 сантиметров, соответственно, то есть до 187,5 сантиметра и 58,5 сантиметра»,

– приводит источник слова Колесникова.

Замглавы РЖД уточнил, что компания рассчитывает получить сертификат на новые вагоны весной 2027 года. После этого они смогут ходить по России в любом направлении. Также из них будут формировать поезд целиком: купе, СВ, плацкарт, вагон-ресторан.