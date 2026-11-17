В столице врачи спасают девочку, которая получила ранение от собственной матери

Фото "Петрозаводск говорит"

В Москве молодая женщина ударила ножом свою дочь-младенца, после чего покончила с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, горожане заметили на 16-м этаже одного из домов женщину с ребенком. Мать ударила ножом свою дочку в шею, после чего совершила самоубийство. Москвичка не выжила.

Как добавляет Telegram-канал Shot, раненую девочку нашла в квартире бабушка. Малышку госпитализировали, за ее жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерка зверски расправилась со своей соседкой в Ленинградской области.