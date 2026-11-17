Предприятие работало с нарушениями и не устранило их даже после предписания Россельхознадзора

Фото: Петрозаводск говорит

О привлечении лесозаготовительного предприятия к ответственности за неисполнение предписания Россельхознадзора рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Еще в марте текущего года внеплановая проверка документов выявила нарушения: организация не проводила карантинных фитосанитарных обследований лесопродукции, мест складирования древесины, транспорта и других подкарантинных объектов, а также не оформила карантинных сертификатов при вывозе подкарантинной продукции из карантинных зон.

За эти нарушения директору и предприятию предписали контролировать соблюдение требований законодательства, оформлять карантинный сертификат на каждую партию отгружаемых лесоматериалов хвойных пород при их вывозе из карантинных зон, а также обследовать подкарантинные объекты и подкарантинную продукцию.

Однако и требования надзорного органа в срок не были исполнены, рассказали в инспекторы Россельхознадзора.

11 ноября мировой суд Питкярантского округа вынес решение о привлечении к административной ответственности лесопромышленного предприятия за неисполнение ранее выданного предписания. В результате организацию оштрафовали на 10 тысяч рублей.