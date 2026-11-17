Микроорганизмы поджидают в воде и на поверхности - поход в бассейн может обернуться долгим лечением

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После посещения бассейна может потребоваться долгое лечение. Терапевт рассказала о риске заразиться не только гепатитом в одном из любимых мест отдыха и спорта, но и другими неприятными инфекционными заболеваниями. Возбудители могут передаваться через воду и при контакте с поверхностью.

В бассейне можно подхватить грибковые инфекции, кожные заболевания, такие как бородавки и контагиозный моллюск, кишечные инфекции, такие как дизентерия, гепатит А и другие, предупредила в беседе с News.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Грибок ноги можно подхватить при хождении без тапок в раздевалке и душевой, а кишечную инфекцию – при заглатывании воды.

Симптомы кишечной инфекции узнаваемы сразу – боль и дискомфорт в животе, рвота, тошнота и жидкий стул. На грибок стопы и ногтя укажут – зуд, покраснение кожи и изменение ногтей.