Четверть века отмечает команда пивного дома «Нойбранденбург» в Петрозаводске

Фото предоставлены рестораном "Нойбранденбург"

Если в Петрозаводске говорят «Нойка», все понимают, о чём речь. Пивной ресторан «Нойбранденбург» на проспекте Ленина — это не просто точка на карте города, а часть городской памяти. Заведение, которое помнит 70‑е, пережило смену эпох и вот уже четверть века живёт в новой концепции под руководством команды Александра Лукьянова.

Ресторан «Нойбранденбург», что на проспекте Ленина,23 в Петрозаводске, любят горожане и гости столицы Карелии. И на самом деле, ему гораздо больше лет, чем 25. Заведение было открыто в 70-ые годы прошлого века, еще при мэре Сепсякове. В начале века нынешнего управление «Нойкой» взяла на себя команда известного бизнесмена и ресторатора Александра Лукьянова – 21 ноября 2001 года начался новый отсчет.

У петрозаводских журналистов всегда в запасе есть парочка историй, связанных с «Нойбранденбургом». Заведение было местом встреч и бурных обсуждений. Здесь знакомились, находили новых друзей, а кто-то и спутников жизни. Такой «Нойка» остается и сегодня.

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Нашей задачей была оставить «Нойбранденбург» демократичным местом. Где можно выпить вкусного пива и поесть вкусной еды. Без заморочек, без «закидонов» для богатых. Чтобы человек пришёл и чувствовал бы себя сразу в своей тарелке. Знаете, есть магазины, которые с порога делят людей на обеспеченных и не очень. И рестораны есть такие. Многие в Петрозаводске до сих вспоминают «Кавказ»: было прикольно, говорят, заведение вне времени. Сейчас из таких «легендарных» остались только «Северный» и «Нойбранденбург»,

- рассказывает Александр Лукьянов.

«Нойбранденбург» работает в Петрозаводске около пятидесяти лет. Его открытие и название связывают с главой города Павлом Сепсяковым (председатель исполкома Петрозаводского городского Совета народных депутатов в 1969–1982 годах). Сепсяков был увлечен развитием международных связей, у столицы Карелии появлялись всё новые города-побратимы, в честь немецкого «собрата» и был назван ресторан на проспекте Ленина.

Новый владелец «Нойки» Александр Лукьянов ещё в юности любил ходить в «погребки» - маленькие уютные рестораны. А когда оказался в Мюнхене, на знаменитом пивном фестивале «Октоберфест», он ему не понравился.

Большие шатры, очень много пьяных людей. Пиво не понравилось, слишком крепкое и жёсткое. Такой, знаете, огромный организованный бардак. Разочаровался. И ушёл в маленькое пивное заведение, где душевно и атмосферно,

- вспоминает Александр Лукьянов.

Вот за это «атмосферно» и любят «Нойку» петрозаводчане и гости города. Они приходят сюда часто, кто-то каждый день – на бизнес-ланч. И оставляют хорошие отзывы.

«Нойка просто супер! Ходили на майские пообедать, бар пользовался успехом и имел хорошую репутацию ещё во времена студенчества мужа, и за 15 лет ничего не изменилось, в чем я убедилась лично: приятный интерьер, ненавязчивое обслуживание, музыка на фоне в тему, а блюда просто бомба!».

«Отличный пивной ресторан, можно смело посещать! Но также мы приезжаем иногда и на обеды, или просто на ужин. Ценники не загибают, еда вкусная, напитки тоже. Очень вкусные колбаски, пробовали все».

«Хорошее атмосферное место в немецком стиле в центре Петрозаводска. Приветливый персонал, свежее и холодное пиво, которое приносят моментально, вкусная кухня, есть блюда из дичи. Буду в Карелии - обязательно зайду ещё!».

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Мы договорились о встрече в «Нойбранденбурге» в начале рабочей недели. Вторник, четыре часа дня, а в «Нойке» негде было сесть. «Извините, у нас полная посадка, давайте поговорим в «Kaffee haus», - сказали нам по телефону. Честно говоря, меня это удивило. Оказалось, что все места в ресторане заняли старшеклассники – было время школьных каникул и участники пришкольных лагерей там обедали. И это точно можно рассматривать как доказательство высокого качества еды в заведении.

Да, качеству еды мы уделяем огромное внимание. Только свежие продукты, проверенные рецепты, разнообразие, отменный вкус. Сотрудники близлежащих учреждений к нам ежедневно приходят обедать. Мы не можем не оправдать их ожиданий,

- рассказали в команде ресторана.

Постоянные посетители «Нойки» на Ленина очень хвалят говядину Су-вид с овощами-гриль, говорят, что мясо тает во рту. Не менее популярны фирменные колбаски - их готовят по авторскому рецепту, подают с тушёной капустой и горчицей. Это классика в современной подаче, которая одинаково нравится и тем, кто пришёл за «атмосферой паба», и тем, кто ищет сытный ужин. А вообще, в меню больше двух десятков горячих блюд. То есть «только пиво и сосиски» - это миф, который развеется, если вы решите провести вечер в этом легендарном ресторане. Сладкоежки тоже будут сражены наповал: итальянские и французские десерты, фирменный торт «Kaffee haus», венские вафли с горячим шоколадом, штрудель, пудинг, конфеты ручной работы… Предпочитаете карельские калитки? Они тоже есть.

«Нойка» на проспекте Ленина – не единственный долгожитель в сети ресторанов Александра Лукьянова. «Нойбранденбург» на Калинина, 26 – это уютная классика на тихой улице.

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Ресторан уже почти 20 лет остаётся местом, куда ходят не ради пафоса, а ради спокойной атмосферы и привычной вкусной еды. Он пришёл на смену ресторану «Капитан Флинт» и сделал ставку на демократичность: сюда можно прийти без повода, без строгого дресс‑кода, просто чтобы провести вечер с близкими. Постоянные посетители отмечают «домашнюю» атмосферу - негромкую музыку, спокойные тона интерьера, отсутствие суеты. Вежливое и ненавязчивое обслуживание: официанты помогают с выбором, но не давят рекомендациями.

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В меню микс европейской, итальянской и немецкой кухни. Гости особенно хвалят блины с форелью, котлеты из оленины, свиные рёбрышки BBQ, стейк форели на гриле, баварскую мясную закуску, салат «Октоберфест». Колбаски с халапеньо - частый хит в отзывах. Из супов отмечают уху (некоторые гости сравнивают с домашней) и тыквенный суп-пюре (особенно в сезон). Из десертов хвалят штрудель и миндальный пирог (многие считают одним из лучших в городе).

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В Петрозаводске уже давно нет знаковых заведений, по которым ностальгируют: ушли в небытие «Петровский», «Белые ночи», «Кавказ», «Кивач»… А костяк команды «Нойбранденбурга» уже 25 лет вместе. Все управленцы остались рядом с Александром Лукьяновым. Есть официантка по имени Анна, которая 15 лет работает в ресторане. Такая стабильность - редкость для индустрии гостеприимства, и секрет её прост: здесь ценят людей, и гостей, и своих сотрудников.

Есть посетители, которые приходят каждый день и которых мы узнаём в лицо. Вот мужчина на протяжении 25 лет ежедневно приходит к нам, берёт кружку пива и садится за столик... Это очень вдохновляет и мотивирует работать дальше и ещё лучше,

- признаётся Александр Лукьянов.

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«Нойка» умеет быть разной. В выходные здесь шумно и весело: собираются большие компании, идут трансляции спортивных матчей, звучит музыка. В будни спокойнее: можно прийти на обед или ужин, посидеть с книгой или просто выпить кружку свежего пенного в тишине. Интерьер поддерживает эту идею «своего места»: в нём нет пафоса, но есть узнаваемые детали, отсылающие к немецкой пивной традиции. При этом здесь не пытались копировать «Мюнхен в миниатюре», скорее, создали свой, петрозаводский вариант уютного паба.

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