Начальник кемского отдела Социального фонда оскорбил инвалида

Верховный суд Карелии рассмотрел дело о защите чести и достоинства

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

19 октября Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Кемском районе отделения Социального фонда РФ по РК Михаила Тихонова на решение Кемского городского суда. В суд на Тихонова подал иск пенсионер, инвалид второй группы Николай Петрюк.

По его словам, Михаил Тихонов нередко позволяет в соцсетях нелицеприятные высказывания в адрес жителей района. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации уже подавала жительница Кеми, которую Тихонов назвал неадекватной женщиной. Но тот суд женщина проиграла.

Николай Петрюк рассказал, что в соцсетях Тихонов специально извратил его фамилию, заметив букву «т» на букву «д».

«Да еще и смеющийся смайлик поставил»,

– добавил истец.

По словам Николая Петрюка, нападкам Тихонова подвергаются граждане, которые позволяют критиковать районную администрацию. Этого же мнения придерживается и журналистка из Кеми Вероника Федотова. По ее словам, многие граждане возмущены поведением руководителя кемского отдела Социального фонда.

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Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Николай Петрюк подал, так как, по его словам, устал терпеть унижение. Кемский городской суд встал на сторону пенсионера. Была проведена лингвистическая экспертиза, которая пришла к выводу, что высказывание в адрес пенсионера носит оскорбительный характер и направлено на унижение его чести и достоинства. Суд первой инстанции удовлетворил иск пенсионера и определил в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей, которые Тихонов должен выплатить инвалиду второй группы.

На заседание Верховного суда РК ни Михаил Тихонов, ни его представитель не явились. По словам Петрюка, в апелляционной жалобе Тихонов жаловался на свое материальное положение и просил отменить решение Кемкого городского суда. В апелляционной жалобе Михаил Тихонов также указал, что не смог ознакомиться с результатами судебной экспертизы, чтобы подготовить ответ.

По запросу Верховного суда Карелии из налоговых органов пришли сведения о материальном положении Михаила Тихонова. По данным налоговой службы, доходы Михаила Тихонова за 2026 год составили 1,5 миллиона рублей. Правда, в суде не уточнили, за какой период получен этот доход.

У истца поинтересовались, извинился ли перед ним Тихонов.

«Нет. Ничего не было. Наоборот. Ответчик, когда состоялся первый суд в Кеми, мы его перенесли, так как назначили лингвистическую экспертизу. Мы стояли на улице, он вышел из суда за нами и с усмешкой сказал: «Готовь пятьдесят тысяч». Я считаю, что это еще одно издевательство в мою сторону,

– сказал Николай Петрюк.

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Вероника Федотова рассказала, что присутствовала при этом диалоге и тоже была удивлена поведением Тихонова.

Верховный суд РК оставил решение Кемского городского суда без изменения. Михаил Тихонов должен заплатить Петрюку в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей и возместить затраты на судебную экспертизу в сумме 64 тысячи рублей.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, и не уважающего достоинство других людей человека наказали хотя бы материально. Хотя для Михаила Тихонова, судя по размеру его официального дохода, это наказание не слишком больно ударит по кошельку.

Лично мне непонятно другое. Как человек, который позволяет оскорбительные высказывания в адрес пенсионера, инвалида второй группы, до сих пор возглавляет отдел Социального фонда. Ведь он, напротив, по логике возложенных на него служебных обязанностей, должен защищать интересы пожилых людей. Я уже молчу о том, что речь идет об инвалиде второй группы.

Решение Верховного суда Карелии – это личная победа Николая Петрюка. Но она не затронула главного вопроса о соответствии морального облика руководителя занимаемой им должности. В деле подбора руководящих кадров в карельском отделении Социального фонда РФ явно не все в порядке. Как минимум, в Кемском районе.