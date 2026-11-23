Вокально-хоровой сборник народного артиста Карелии, заслуженного деятеля искусств России и Карелии, почетного гражданина Петрозаводска презентовали в Музее изобразительных искусств

Фото: Петрозаводск говорит

В Музее изобразительных искусств Карелии состоялась презентация вокально-хорового сборника «Избранные песни для голоса и фортепиано» (12+) народного артиста Карелии, заслуженного деятеля искусств России и Карелии, почетного гражданина Петрозаводска Геннадия Вавилова.

В концертной программе «Пой ты, Русь, моя родная…» выступили воспитанники Детской хоровой школы Петрозаводска. Для школы этот год особенный — учреждение отметило юбилей: 60 лет со дня основания.

При полном аншлаге в Русском зале Музея изобразительных искусств выступили старший концертный хор «Лаулу» под руководством заслуженного работника культуры Карелии Светланы Архиповой, хормейстера Екатерины Неймеровец и концертмейстера Петра Богомолова, а также средний хор «Лаулу» под руководством Екатерины Неймеровец, хормейстера Екатерины Кауровой и концертмейстера Елены Васюковой. В концерте также участвовали юношеская группа хоровой капеллы мальчиков «Виват» под руководством Анастасии Поповой и концертмейстера Елены Житкович, академический женский хор «Ренессанс» под руководством Анастасии Поповой, солисты и педагоги школы. В программе прозвучали произведения «Мой город», «Герои давно отгремевшей войны», «Черемуха», в исполнении Ирины Аникиной, «Уходили мальчики» в исполнении Анастасии Поповой, «Отчизна» и другие сочинения композитора.

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На торжестве состоялось вручение медалей Геннадия Вавилова «За вклад в развитие культуры и искусства». Наградами удостоены директор Детской хоровой школы Светлана Шестакова, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Сергей Семаков и преподаватель консерватории, концертмейстер Детской хоровой школы Петр Богомолов. Медали вручила супруга композитора, советник главы Карелии по культуре, заслуженный работник культуры Российской Федерации и РК, почетный гражданин Петрозаводска Наталья Вавилова.

Произведения Геннадия Вавилова хорошо знакомы как юным, так и профессиональным музыкантам по всей стране, и входят в учебный репертуар детских музыкальных школ. Экземпляры нового сборника переданы в учреждения культуры и музыкальные школы, чтобы педагоги продолжали знакомить с творчеством композитора молодые поколения будущих исполнителей.