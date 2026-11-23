Транспортная полиция привлекла нарушителей к административной ответственности

фото «Петрозаводск говорит»

Транспортные полицейские в минувшие выходные пресекли нарушения общественного порядка на железной дороге.

В Петрозаводске двух 38-летних жителей Архангельской области и 34-летнего жителя Краснодарского края не пустили в поезд «Мурманск-Смоленск», так как они находились в состоянии опьянения и выражались нецензурно.

Транспортные полицейские привлекли мужчин к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

В Кеми с поезда «Мурманск-Санкт-Петербург» сняли 56-летнего жителя Дагестана, который находился в вагоне в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания проводников. В отношении пассажира составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.