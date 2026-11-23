Глава российского Следкома затребовал доклад о результатах расследования

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Следком Карелии возбудил уголовное дело о непредоставлении жилья сироте из Петрозаводска. Об инциденте сообщил информационный центр СК России.

Горожанка относится к категории детей-сирот. Ей длительное время не выделяют положенного по закону жилья. Местные инстанции не включили ее в специальную очередь. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, петрозаводчанка вынуждена снимать жилье за свой счет. Девушка обратилась к главе Следственного комитета России.

Председатель российского Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о принятых мерах по восстановлению прав сироты на благоустроенное жилье.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат российского ведомства.