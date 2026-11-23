Опасные деньги нашли в Белгороде

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О неожиданной опасности бесхозных денег рассказали власти Белгорода – там на городских улицах обнаружили отравленные денежные знаки.

Купюры, обработанные ядохимикатами, обнаружили в Белгороде. Местная администрация призвала горожан не поднимать неизвестные деньги с земли и сообщать обо всех подозрительных находках.

Кроме банкнот, опасными могут быть кошельки, банковские карты, пакеты, коробки, игрушки, бутылки, телефоны, пауэрбанки, конфеты. На них также могут быть опасные химические вещества. При обнаружении подобных предметов горожан попросили звонить в 112 и сообщить место находки.

Как канал Mash сообщал о похожем инциденте в ДНР. Там житель Макеевки попал в больницу, подняв отравленные пятитысячные купюры. Мужчине оказали необходимую помощь.