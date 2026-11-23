Опрос показал, какой доход россияне считают признаком достатка и бедности

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Россияне озвучили, сколько денег нужно для счастья, а какой доход указывает на бедность.

Порогом бедности участники опроса Исследовательского центра сервиса SuperJob считают 49 тысяч рублей в месяц, а богатство начинается от 950 тысяч, пишет газета «Известия».

По мнению российских мужчин, бедными можно считать тех, кто получает меньше 52 тысяч рублей (у женщин - 46 тыс.), а черту богатства мужчины определяют на уровне 990 тысяч, в то время как женщины – 880 тысяч рублей в месяц.

Сумма для счастья составляет в среднем 273 тысячи рублей в месяц, в 2025 году показатель составлял 257 тысяч. Мужчинам для счастья в среднем необходимо 309 тысяч рублей, женщинам достаточно 240 тысяч.

Опрос проводили 2-13 ноября среди 1600 респондентов от 18 лет в 388 населенных пунктах России.

«Петрозаводск говорит» писал, что Карелия заняла 17-е место в рейтинге регионов по соотношению доходов и цен.