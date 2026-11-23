Спасатели пилили дерево, чтобы достать врезавшееся в него авто

Фото сгенерировано Алиса AI

Дорожная авария произошла накануне в Пудожском районе. О происшествии сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 22 ноября, около 20:17 на 348 километре автодороги «Пудож – Каргополь» автомобиль наехал на дерево. На место аварии выезжали спасатели.

Как рассказали в ведомстве, в аварии пострадал один человек, ему была оказана помощь.

Пожарные отключили аккумулятор в машине и распилили дерево, видимо, чтобы освободить застрявшее там транспортное средство.

Ранее сообщалось про опасный поворот дороги в Карелии и чем он обернулся для пьяного водителя.