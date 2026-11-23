Вопрос о предоставлении земли Роман Троянович поднял на Прямой линии с Главой Карелии

Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

По поручению Артура Парфенчикова Минимущества республики оперативно подготовило документы на участок под строительство дома в Олонецком районе.

В этом году герои СВО, члены семей погибших бойцов и инвалиды боевых действий получили 38 земельных участков в Карелии. Подберем участок в Олонецком районе и для Романа Святославовича – поручаю Министерству имущественных и земельных отношений оперативно проработать этот вопрос,

– сказал Артур Парфенчиков в ходе Прямой линии.

Image

После эфира Роман Троянович встретился с министром имущественных и земельных отношений Карелии Натальей Тенчуриной — она и передала ему документы. Участок в Верховье предназначен для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства дома.

Мы с семьей давно мечтали о своем доме. Моя мама родом из Верховья: все детство я провел там. Красивые места, детишкам – сыну и дочери будет раздолье. Семья очень рада. По вопросу получения земельного участка обратился в министерство в октябре, думал, что всё затянется минимум до Нового года, но сотрудники сработали оперативно – спасибо им и Главе Карелии за поддержку,

– отметил Роман Святославович.

Роман Троянович награжден орденом Мужества.

Я служил под Луганском в инженерно-саперном штурмовом взводе, ушел на СВО добровольцем: Родину защищать. Получили непростую задачу по разминированию сложной территории для прохода штурмовых отрядов. Задачу выполнили, но попали под танковый обстрел – за это получил орден Мужества. Сегодня учусь на психолога – хочу помогать ребятам, которые вернутся с фронта, справляться с трудностями. Семья поддерживает, как и всегда: очень переживали и ждали возвращения,

– поделился Роман Троянович.

Как сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Наталья Тенчурина, с 2023 года по республиканской мере поддержки предоставили в собственность более 100 участков, 38 – только в 2026-ом. Самым популярным у получателей господдержки является Прионежский муниципальный район.