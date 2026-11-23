Пожарные Кемского округа были подняты по тревоге 22 ноября

Фото: ОПС по Кемскому округу

В воскресенье, 22 ноября, в 22:16 спасатели получили сигнал о пожаре в поселке Рабочеостровск. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому округу.

На место выехали специалисты из пожарных частей №22 и №66 - всего две единицы техники и восемь специалистов. Выяснилось, что загорелась частная баня.

В результате происшествия строение серьезно пострадало - повреждены веранда и предбанник, а также кровля по всей площади. Люди не пострадали. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что машина вспыхнула у автосалона в Петрозаводске.