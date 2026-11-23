Снегопад ухудшил ситуацию на дорогах карельской столицы

Фото: Алиса ИИ

В Госавтоинспекции Петрозаводска выступили с обращением к водителям города после прошедшего снегопада. На дорогах образовалась снежно-водяная каша, продолжает идти мокрый снег.

В сложившихся условиях в ГАИ призвали автомобилистов быть особенно внимательными и осторожными. Тем, кто еще не сменил резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок. Остальным водителям нужно выбирать скорость в соответствии с погодой, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Нельзя совершать резких маневров, торможений и перестроений.

Ранее сообщалось о том, что рейд ГАИ проходит 23 ноября в Петрозаводске.