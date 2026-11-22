С неприятной погоды начнется новая неделя в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Карелию уже заносит снегом. А в понедельник, 23 ноября, непогода продолжит хозяйничать в республике. Как экипироваться и к чему быть морально готовым? – Предложим жителям Карелии ориентироваться на прогноз специалистов регионального гидрометцентра.

В республике ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут умеренные, местами небольшие осадки. Ночью южные районы местами завалит снегом – прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах налипание мокрого снега.

На дорогах республики местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток: -3, +2.

Облачная погода будет в Петрозаводске. Ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, и налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -1, +1 в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.