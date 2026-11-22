Огнеборцы тушили пожар в Кемском округе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Ночной пожар уничтожил экскаватор в одном из поселков Кемского округа. О происшествии сообщил Госкомитет Карелии по безопасности.

В субботу, 21 ноября, в 02:52 в пожарно-спасательную службу поступил сигнал о возгорании дорожного экскаватора Volvo на ул. Лесной в посёлке Рабочеостровск.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Тушить пожар направили огнеборцев поселка Рабочеостровск и города Кемь. Когда прибыли пожарные, экскаватор был полностью охвачен пламенем.



Возгорание полностью потушили.

Image

При пожаре никто не пострадал. В результате пожара огонь значительно повредил моторный отсек и кабину экскаватора на площади около 4 квадратных метров, уточнили в ведомстве.



Специалисты устанавливают причину возгорания.