Региональный проект стартовал в начале осени, за это время ВТБ выпустил уже около 2000 карт. Об этом рассказала управляющая ВТБ в регионе Ася Дурягина на открытии флагмана банка в Петрозаводске

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Карта жителя именная, она выпускается и обслуживается бесплатно, а подать заявление на выпуск можно в любом отделении банка в регионе. Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС, а несовершеннолетним (с 14 до 18 лет) — ещё и письменное согласие родителей. Карта доступна при наличии постоянной или временной регистрации в республике.

По функционалу карта совмещает возможности дебетовой карты и проездного: с её помощью можно совершать покупки и переводы, получать социальные выплаты, оплачивать проезд, в том числе со скидкой — на пригородном транспорте с 4 ноября по 4 декабря этого года в ряде районов Карелии действует кешбэк. Кроме того, держатели карты могут пользоваться скидками и специальными предложениями в отелях, магазинах, учреждениях культуры и спорта, а также на туристических объектах.

Очень часто карта жителя, изначально полученная клиентом лишь для проезда и бонусов, становится одной из основных его карт для повседневных оплат и переводов. Это удобно и с точки зрения безопасности, мы не рекомендуем «светить» для оплаты онлайн-покупок зарплатные и пенсионные карты, где клиенты чаще всего держат существенный запас средств. А вот переводить в онлайн-банке небольшие суммы на карту жителя и оплачивать ею текущие мелкие покупки – это хороший вариант,

- отметила Ася Дурягина, управляющая ВТБ в Карелии.

Преференции по карте «Карельская» распространяются не только на Карелию: в Санкт Петербурге, Ленинградской области и Пскове держатели могут получать те же льготы, что и владельцы «Единой карты петербуржца». Сейчас ведётся работа по расширению сети партнёров — к проекту привлекают торгово сервисные предприятия, учреждения культуры и спорта.

На сегодняшний день картами жителя от ВТБ пользуются более 730 тыс. человек в 12 регионах России.