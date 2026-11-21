Животное полакомилось вязаной шапкой и погибло в Цинциннати

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Любимица сотрудников и гостей зоопарка в Цинциннати (США) бегемотиха Фиона проглотила вязаную шапку и умерла, об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение учреждения.

По данным источника, на прошлой неделе в вольер к животному упал головной убор, который показался Фионе аппетитным, и она им полакомилась.

Бегемотихи провели поддерживающие лечебные процедуры, но они оказались неэффективны.

Сообщается, что в январе 2027 года животному исполнилось бы 10 лет. Примечательно, что Фиона родилась на 2,5 месяца раньше срока, но сотрудники зоопарка смогли ее выхаживать.