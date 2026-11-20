Осадки почти всех видов ожидаются 21 ноября в республике

Фото: Петрозаводск говорит

О погоде в субботу рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.

В субботу, 21 ноября, в Карелии будет облачно, ночью на севере с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге – дождя. В отдельных районах – налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, на севере до -6, днём -1, +4.

Облачная погода ожидается и в Петрозаводске. Ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1, днём +1, +3. Атмосферное давление будет слабо понижаться.