В Костомукше готовятся к важному спортивному мероприятию

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Костомукше готовят трассы к Кубку Анны Богалий (6+). Масштабные спортивные соревнования планируют провести с 14 по 20 декабря.

Спортивная школа готовит трассы и оборудование. Организационные вопросы для создания комфортных условий для спортсменов, тренеров и гостей еще решаются.

В Карелию на соревнования приедут сотни спортсменов, тренеров и гостей из разных регионов России. Участие уже подтвердили спортсмены из Амурской, Ленинградской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Вологодской областей, Всеволожска и Сыктывкара, сообщили в администрации Костомукшского округа. Список пополняется.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что активных жителей Карелии приглашают присоединиться в качестве волонтеров.