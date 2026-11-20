Волонтеры достали из ручья испачканных в мазуте птиц в Петербурге

Фото: Стопкадр видео из паблика «Петербург с огоньком»

Накануне, 19 ноября, волонтёры «КошкиСпас» спасали птиц, попавших в мазутную ловушку в Муринском ручье, на северо-востоке Санкт-Петербурга. Десять пернатых достали из воды в тяжёлом состоянии.

Волонтеры отмывали перепачканных мазутом птиц 12 часов, пишет портал 47news. Одни готовили специальную смесь, другие бережно очищали перья, третьи укутывали намытых пернатых в полотенца, чтобы те не замерзли. Девять уток после долгих процедур отдыхают и восстанавливаются. К сожалению, одну птицу спасти не удалось.

Росприродназдор ищет владельца трубы, из которой мазут вытек в ручей на окраине Петербурга. По предварительным данным, сброс произошел из выпускной трубы предприятия, подлежащего федеральному контролю.

Сообщается, что поступление нефтепродуктов в ручей прекращено, обстоятельства произошедшего устанавливаются. К проверке подключилась природоохранная прокуратура. На Муринском ручье установили 20 метров боновых заграждений.

Ранее сообщалось о том, что фермеры в Карелии спасли раненого лебедя – птица сама пришла к людям.