Краснокнижную птицу спасли в республике - ее ждет лечение и реабилитация

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Пятимесячный лебедь едва не стал добычей лисы. Раненая птица сама пришла за помощью к людям, рассказали в Минприроды Карелии.

Редкая птица на днях пришла в олонецкое хозяйство «Ильинское». Улететь лебедь не мог, за ним уже стала охотиться лиса. Сотрудники хозяйства обустроили гостю временное жилище: поставили корыто с водой и подкармливали травой и овсом.

Агроном обратился за помощью к районному охотинспектору Сергею Веделееву. Специалист осмотрел птицу и подтвердил, что у нее повреждено крыло и птице нужна помощь.

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Изначально думали, что гость - малый лебедь, занесенный в Красную книгу России. Ученые КарНЦ РАН определили, что это лебедь‑кликун, занесенный в Красную книгу Карелии. По оценкам специалистов, ему всего 5 месяцев.

Лебедя передали в зоокомплекс «Три медведя». Птице окажут помощь, будут лечить, проведут реабилитацию, если птица восстановится, ее выпустят в естественную среду обитания.