Иматра стала чаще привлекать авторов детективов и триллеров

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Благодаря своей «особой атмосфере» город Иматра, расположенный в нескольких километрах от российского Светогорска, идеально подходит для съемок фильма ужасов – так прокомментировала выбор локации съемочная группа финского проекта.

Идеальность места обусловлена тем, что в населенном пункте наблюдается отток населения после закрытия границы с Россией. Прекратили свою деятельность большинство магазинов, турбулентность испытывает гостиничный и ресторанный бизнес, ориентированный на российских путешественников.

Отмечается, что регион Южная Карелия, где находится Иматра, в последние годы всё чаще стал привлекать авторов детективов и триллеров, которые едут сюда вдохновляться жуткой атмосферой приграничной местности, пишет «Деловой Петербург».