Человекоподобные роботы уже прошли первые испытания

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В поездах РЖД в ближайшие годы могут появиться роботы-проводники. Системное внедрение роботов произойдет через два-три года. О планах компании рассказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в интервью РИА Новости.

Первый в мире робот-помощник уже прошёл экспериментальную поездку на скоростном поезде «Сапсан». Во время тестирования он встречал пассажиров при посадке, проверял билеты и документы, помогал найти места. Скоро он будет работать в поездах РЖД.

Колесников отметил, что для компании роботы – не ради развлечения. Такая технология в ближайшие годы возьмет на себя часть обязанностей обычных проводников. Машинам планируют постепенно передавать часть задач, которые сейчас выполняют сотрудники.

При этом полностью заменять людей в компании не собираются. В РЖД отметили, что проводники останутся, а роботы будут лишь помогать им в работе.

«Роль проводника – живого человека – сохранится», – заверил замгендиректора РЖД.