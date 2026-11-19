Скользко и промозгло будет в пятницу в республике

Фото: Петрозаводск говорит

В пятницу, 20 ноября, в Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами дождя.

На дорогах республики местами гололедица, предупредили в региональном гидрометцентре. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, на севере до -5, днём -1, +4.

В Петрозаводске будет облачно. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный умеренный. В ночные часы 0, +2, днем +1, +3. Атмосферное давление будет понижаться.