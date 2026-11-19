Чиновники рекомендуют жаловаться в Роспотребнадзор и терпеть до конца отопительного сезона

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В Медвежьегорске жалуются на едкий дым. Местные жители гадают, что может отравлять воздух. Предполагают, что неприятный запах исходит от котельной в местном порту.

«С каждым днем ситуация все хуже и хуже, почему граждане города должны сами собирать подписи, куда-то отсылать, сами писать, ждать ответов по не одному месяцу в итоге получать непонятно какие ответы? У нас что в городе теперь самоуправление?»

- возмущенно восклицают медвежьегорцы в сообществе «Подслушано в Медвежьегорске».

В соцсети пишут, что люди жалуются на кашель, головную боль, слабость в ногах – и это совсем не простуда.

«Что вообще происходит? Нас травят? Или как это все объяснять? Уже этот дым дошел и до домов Артемьева! Представляю, что творится у людей в домах на Кирова и Онежской! А потом удивляемся, почему онкология зашкаливает и другие страшные болезни! Причем у молодых людей! У нашего с вами будущего! Нельзя быть такими равнодушными нельзя!» - взывают к администрации Медвежьегорского округа и требуют принять срочные меры, так как считают, что кто-то строит бизнес на здоровье людей.

Медвежьегорские чиновники привели ответ владельца котельной и назвали возможные пути решения, но в отопительный сезон провести работы не получится.

В трубе частной котельной установлена система фильтрации, она должна эффективно улавливать золу, сажу и другие твердые частицы, которые образуются в процессе сгорания топлива, сообщили в администрации округа со ссылкой на собственника котельной. Также котел прошел проверки Ростехнадзора.

А вот запах система фильтрации не убирает.

«При определенном направлении ветра жители близлежащих домов его ощущают»,

- признают в администрации округа.

Увеличение высоты трубы котельной установки могло бы решить проблему, но в отопительный сезон, как утверждают в администрации, обязать собственника выполнить работы сложно. Мучающимся от запаха жителям Медвежьегорска чиновники рекомендовали обращаться в Роспотребнадзор с просьбой провести замеры качества воздуха во время работы котельной.