В ГАИ напоминают, что не стоит нарушать правила на перекрестке на Перевалке

Фото ГАИ

Госавтоинспекция Петрозаводска обратила внимание водителей на необходимость соблюдения ПДД на пересечении улиц Муезерской и Суоярвской. Там стали часто происходить дорожные аварии.

В ГАИ отмечают, что в часы пик на этом перекрестке многие водители пытаются объехать затор не со своей полосы. Такое поведение приводит к сложным дорожным ситуациям, провоцирующим аварии.

В Госавтоинспекции попросили водителей Петрозаводска уважать других участников движения и строго следовать правилам.

Ранее сообщалось о том, что обгонщик покалечил ребенка в дорожной аварии в Карелии.