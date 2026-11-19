Историческая трасса Финляндии у границы с Россией находится в плачевном состоянии

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Глубокие выбоины и многочисленные заплатки «украшают» историческую трассу между Хаминой и Виролахти (Финляндия) у границы с Россией, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

Дорога протяжённостью 35 км является частью древней Королевской дороги XIV века, соединявшей Турку и Выборг, ей присвоен статус «музейной дороги», так как она сохранила исторический рельеф и облик.

До 1966 года по ней из Хельсинки можно было добраться до границы с СССР.

Местные жители винят военных во стремительном разрушении трассы — по ней круглогодично ездит тяжёлая армейская техника до Хамины, где находится Школа офицеров запаса, а в регионе часто проводятся военные учения.

На ремонт исторической дороги требуется около 3,5 млн евро, но их в бюджете нет.