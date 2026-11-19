Пьяных водителей ищут 19 ноября в карельской столице

Фото ГАИ

Сегодня, 19 ноября, в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, за 10 месяцев года в карельской столице произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В этих авариях пострадали 11 человек.

Стражи порядка сегодня проводят сплошные остановки транспортных средств. Проверка водителей занимает несколько секунд, автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с поездом в Карелии.