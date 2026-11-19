В Белгородской области устанавливаются обстоятельства гибели человека

Фото "Петрозаводск говорит"

Человек погиб при детонации неустановленного взрывного устройства в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«К большому горю, при детонации неустановленного взрывного устройства в Борисовском округе погиб мужчина. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами»,

- написал чиновник.

Также Шуваев сообщил, что в одном из округов региона после атаки дрона пострадала женщина. Ее лечением занимаются специалисты.

Ранее сообщалось о том, что человек пострадал в ночном ДТП на востоке Карелии.