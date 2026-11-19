В доме на Ключевой замерзают жильцы в квартирах из-за неисправного теплообменника

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В малосемейном общежитии на Ключевой вновь проблемы. Жильцы пишут в соцсети и спрашивают, когда в их квартирах потеплеет.

В управляющей компании, которая временно обеспечивает текущий ремонт, так как жильцы не определились с формой управления, говорят о плохом состоянии инженерного оборудования и долге жильцов в более чем 3 миллиона рублей за услуги по содержанию общего имущества.

Сильных морозов пока не было, но температура в некоторых квартирах опустилась до 16 градусов.

«Администрация, госкомитет, петрогиц...Что делать, куда нам бежать греться, к вам всем домой с детьми маленькими? Когда тепло прибудет на Судостроительную 28?»

- жалуются в сообществе «Подслушано в Птз».

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В управляющей организации говорят, что необходимо провести техэкспертизу, чтобы починить теплообменник. Специалисты «ПетроГиц» в рамках подготовки дома к отопительному сезону проводили промывку теплообменника, но восстановить нормативное функционирование прибора не удалось.

В УК предлагают жильцам провести общее собрание, на котором обсудить проведение обследования оборудования, утвердить смету расходов на экспертизу и выбрать организацию, которая займется этим.