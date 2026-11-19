Публичная часть для СМИ продлилась около минуты. Встреча лидеров двух держав продолжилась в закрытом формате

фото стопкадр трансляции ТАСС

На саммите АТЭС в Китае 19 ноября проходит двусторонняя встреча президентов России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры. Накануне они пожали друг другу руки и обменялись репликами, сегодня проходит полноценная встреча с участием делегаций.

Открытая часть для СМИ продлилась около минуты, далее последовали переговоры в закрытом режиме. Путин не стал делать заявлений. Трамп сказал об отличных отношениях с российским президентом. Это первая двусторонняя встреча российского лидера и американского президента с момента саммита в Анкоридже в августе 2025 года.

По данным ТАСС, краткая встреча двух лидеров проходит в преддверии трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина.