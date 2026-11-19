Быстрый прием пищи провоцирует дискомфорт в ЖКТ

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На завтрак или иной прием пищи остается совсем мало времени, если человек проспал или куда-то опаздывает. Если такая ситуация единична, то для здоровья она не нанесет вреда, но если быстрое употребление пищи переросло в привычку, то это грозит серьезными последствиями.

По словам диетолога Вагнера дос Рейса, которые приводит «Радио 1» со ссылкой на издание Terra, еда на скорости провоцирует дискомфорт в ЖКТ. В этом случае человек меньше жует пищу, а желудок тратит больше усилий на переработку крупных кусков еды.

Врач отметил, что отрыжке, вздутию живота может привести не только быстрое питание, но и разговоры во время еды, и глотание плохо прожеванной еды: человек глотает больше воздуха.

Кроме того, привычка быстро питаться способствует перееданию, заключил врач.