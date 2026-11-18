Дождь со снегом 19 ноября тоже будут нервировать республику

Фото: Петрозаводск говорит

О погоде в Карелии на завтра, 19 ноября, порталу «Петрозаводск говорит» рассказали в региональном гидрометцентре.

В четверг, 19 ноября, в республике будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, нам юго-западе региона прогнозируется дождь. Местами гололедица. Ветер подует юго-восточный, 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1, днем -2, +3.

В Петрозаводске облачная погода, небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-восточный, 6 – 11 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0, -2, днем 0, +2.