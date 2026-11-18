Специальный сервис для самостоятельных покупок детей появился на Wildberries

фото «Петрозаводск говорит»

Популярный маркетплейс внедрил сервис для детей. Маленькие покупатели смогут сами выбирать товары, добавлять в отдельную корзину, а оплату покупок будут контролировать родители. Специальный детский режим запустили в мобильном приложении Wildberries, об этом в компании рассказали ТАСС.

Новый опционал появится со временем у всех покупателей платформы в приложениях для «яблочных» устройств и андроидов.

В компании предусмотрели дополнительные ограничения для защиты юных покупателей. При специальном режиме из витрины пропадут товары для взрослых и прочий контент, который не предназначен для детских глаз. Также в детском режиме нет push-уведомлений и доступа к отзывам покупателей. Ребенок не сможет просматривать историю поиска и заказов родителя или содержимое основной корзины.