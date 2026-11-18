Сайт Международной федерации хоккея перестал работать после появления на нем сообщения о России

Фото создано с помощью Алиса AI

Кибератаке подвергся сайт Международной федерации хоккея (IIHF). На несколько минут здесь появилось фото сборной России и сообщение, сообщает РенТВ со ссылкой на SVT.

«Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить»,

– такую подпись оставили хакеры под фотографией российских спортсменов.

После этого сайт перестал работать.

Несколько дней назад российская сборная отказалась от выступления на молодежном чемпионате мира, так как власти Канады намерены отказать в выдаче виз спортсменам, сообщают другие источники.

Напомним, ранее Финляндия и Норвегия ввели запрет на выдачу виз российским спортсменам.