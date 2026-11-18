Бывшая руководитель управления пресс-службы правительства Вологодской области приехала на работу в Карелии

фото «Петрозаводск говорит»

Ивана Степанова, который перешел работать в правительственное СМИ, заменила приезжая сотрудница.

Пресс-службу карельского правительства возглавила Екатерина Демянчук, сообщили в паблике «Команда Карелии».

Ранее она возглавляла управление пресс-службы правительства Вологодской области, работала в структурах правительства Московской области и руководила пресс-службой Московской областной таможни.

В Карелии Демянчук будет курировать информационное сопровождение работы республиканского правительства и взаимодействие со СМИ.