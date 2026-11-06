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6 ноября 2026
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Политика

Иван Степанов объявил о переходе на новую работу

Информационное агентство «Республика Карелия» сменило генерального директора
рабочий кабинет
изображение сгенерировано Алисой AI

Бывший заместитель руководителя администрации главы Карелии Иван Степанов перешел на новую работу. Информационный блок правительства республики он возглавлял последние десять лет. О новом месте работы Степанов сообщил на своей странице в соцсети.

«Я завершил государственную службу и перешел на руководящую должность в информационное агентство «Республика Карелия»,

 - написал Степанов.

Иван Степанов

 

 

«Спасибо всем, кто на протяжении этих лет взаимодействовал с пресс-службой. Мы всегда старались подходить к решению любых вопросов творчески и без формализма. С сегодняшнего дня сосредоточусь на развитии медиаресурсов информагентства», - добавил новый генеральный директор агентства.

Ирина Добродей, возглавлявшая информагентство с октября 2025 года после ухода Алексея Макарова, стала заместителем генерального директора по работе со средствами массовой информации.

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