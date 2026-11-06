Иван Степанов объявил о переходе на новую работу

Бывший заместитель руководителя администрации главы Карелии Иван Степанов перешел на новую работу. Информационный блок правительства республики он возглавлял последние десять лет. О новом месте работы Степанов сообщил на своей странице в соцсети.
«Я завершил государственную службу и перешел на руководящую должность в информационное агентство «Республика Карелия»,
- написал Степанов.
«Спасибо всем, кто на протяжении этих лет взаимодействовал с пресс-службой. Мы всегда старались подходить к решению любых вопросов творчески и без формализма. С сегодняшнего дня сосредоточусь на развитии медиаресурсов информагентства», - добавил новый генеральный директор агентства.
Ирина Добродей, возглавлявшая информагентство с октября 2025 года после ухода Алексея Макарова, стала заместителем генерального директора по работе со средствами массовой информации.