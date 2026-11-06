Олимпийский чемпион по хоккею умер от рака

Прославленный отечественный спортсмен Михаил Васильев скончался в возрасте 64 лет

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Легендарный советский хоккеист Михаил Васильев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству бывший главный тренер клуба СКА Игорь Ларионов, последние пять лет Васильев боролся с раком легких. По его словам, бывший спортсмен угасал на глазах, но все равно сражался с болезнью до самого конца.

Михаил Васильев стал олимпийским чемпионом Игр в Сараево в 1984 году. Он также был чемпионом мира в составе сборной СССР. Восемь раз спортсмен выигрывал чемпионат Советского Союза в составе ЦСКА. После завершения игровой карьеры Васильев был тренером.

Ранее сообщалось о том, что команда «Динамо-Карелия» потерпела чувствительное поражение в Калуге.