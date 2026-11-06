Петрозаводчанка серьезно поплатилась за «торговлю» криптовалютой

Женщина стала марионеткой в руках аферистов и отдала им 3 млн рублей

Фото сгенерировано Алиса AI

Почти три миллиона рублей потеряла 39-летняя петрозаводчанка в надежде заработать. Роль криптоинвестора ей вышла боком – теперь женщина огромную сумму должна банку и знакомым. Подробности инцидента рассказали в МВД Карелии.

Ещё в конце лета в социальной сети женщине написал некий Александр. Новый знакомый предложил петрозаводчанке легкий заработок. Для этого надо было стать инвестором – приобретать и продавать криптовалюту на криптобирже. Александр открыл для нее счёт, уговорил установить приложение для общения и дал контакты кураторов, которые ее стали обучать работе.

Через месяц петрозаводчанку убедили, что надо бы взять кредит – якобы вложения быстро окупятся, а закрыть его можно будет, когда в электронном кошельке окажутся миллионы. Обещали – все будет очень просто.

В результате горожанка оформила три кредита в разных банках на сумму 1 млн рублей, столько же взяла в долг у знакомых и убедила мужа взять кредит на 990 тысяч рублей. Все деньги «инвестор» переводила на сторонние счета до начала ноября. А вот вывести «прибыль» не смогла. Ущерб составил 2 990 000 рублей. Тут уж пришлось идти в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, добавили в ведомстве.