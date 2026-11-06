Жители Карелии с детьми смогут бесплатно взять на ВДНХ коляску

На главной выставке страны заработал бесплатный прокат колясок

Гости ВДНХ в Москве с маленькими детьми смогут взять коляску напрокат. Услуга бесплатная. Об этом сообщает «Москва24». Прогулочную коляску можно взять на стойке информационного центра в арке главного входа.

Коляски рассчитаны на детей от полугода до пяти лет, максимально допустимая нагрузка - 22 килограмма.

Коляски легкие, маневренные и всесезонные, подойдут для прогулок в любое время года.

Чтобы взять коляску в прокат, потребуется заполнить небольшую анкету. Можно и заранее забронировать. А вернуть после прогулки коляску нужно туда же, где она была получена.

«Петрозаводск говорит» ранее писал, что Преображенскую церковь будут показывать на гигантском водном экране в обновленном Парке Горького в Москве.